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Футболист "Лацио" де Врей вызван на антидопинговое слушание

Спорт
9 марта, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

По словам пресс-атташе команды, 26-летний игрок после допинг-тестирования мог забыть подписать необходимые документы

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Стефан де Врей

Стефан де Врей

© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

ТАСС, 9 марта. Голландский футболист итальянского клуба "Лацио" Стефан де Врей вызван на антидопинговое слушание. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Пресс-секретарь команды Артуро Диакональ в эфире радиостанции RMC Sport отметил, что защитник 19 февраля сдал две допинг-пробы после матча чемпионата Италии c "Вероной". По его словам, 26-летний игрок после допинг-тестирования мог забыть подписать необходимые документы.

Футболист перешел в "Лацио" в 2014 году из голландского "Фейенорда". В составе сборной Нидерландов защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года. В его активе 31 матч за национальную команду, в которых он отметился тремя голами.

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