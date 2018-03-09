Футболист "Лацио" де Врей вызван на антидопинговое слушание

ТАСС, 9 марта. Голландский футболист итальянского клуба "Лацио" Стефан де Врей вызван на антидопинговое слушание. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Пресс-секретарь команды Артуро Диакональ в эфире радиостанции RMC Sport отметил, что защитник 19 февраля сдал две допинг-пробы после матча чемпионата Италии c "Вероной". По его словам, 26-летний игрок после допинг-тестирования мог забыть подписать необходимые документы.

Футболист перешел в "Лацио" в 2014 году из голландского "Фейенорда". В составе сборной Нидерландов защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года. В его активе 31 матч за национальную команду, в которых он отметился тремя голами.