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"Урал" рассчитывает сыграть с "Локомотивом" в 22-м туре РФПЛ в Екатеринбурге

Спорт
9 марта, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча может быть перенесена в Тюмень из-за состояния газона на стадионе в Екатеринбурге

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МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Урал" готовится к проведению матча 22-го тура чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

Встреча между клубами должна состояться в понедельник в Екатеринбурге, однако ранее портал Sport24 сообщил, что встреча может быть перенесена в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе "Урала" "СКБ-Банк Арене".

"Натуральный газон "СКБ-Банк Арены" находится в пригодном для игры в футбол состоянии, - сказали ТАСС в пресс-службе. - По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча с "Локомотивом" будет около 6 градусов ниже нуля, но не должна опуститься ниже 15 градусов. Мы готовимся принимать "Локомотив" именно на этом стадионе и уже реализовали более 5 тыс. билетов".

Встреча начнется в 17:00 мск.

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