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Баскетболисты "Зенита" обыграли "Реджо-Эмилию" в ответном матче четвертьфинала Еврокубка

Спорт
9 марта, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 91:77

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ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 91:77 одержал победу над итальянской командой "Реджо-Эмилия" во втором матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Евгений Воронов, на его счету 22 очка и восемь подборов.

Счет в серии до двух побед стал 1-1, в первом матче клуб "Реджо-Эмилия" обыграл "Зенит" со счетом 75:61. Решающая игра пройдет в Италии 14 марта. Победитель пары в полуфинале турнира встретится с победителем противостояния между российским клубом "Локомотив-Кубань" и испанской "Гран-Канарией".

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