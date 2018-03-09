Баскетболисты "Зенита" обыграли "Реджо-Эмилию" в ответном матче четвертьфинала Еврокубка

ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 91:77 одержал победу над итальянской командой "Реджо-Эмилия" во втором матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Евгений Воронов, на его счету 22 очка и восемь подборов.

Счет в серии до двух побед стал 1-1, в первом матче клуб "Реджо-Эмилия" обыграл "Зенит" со счетом 75:61. Решающая игра пройдет в Италии 14 марта. Победитель пары в полуфинале турнира встретится с победителем противостояния между российским клубом "Локомотив-Кубань" и испанской "Гран-Канарией".