Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 9 марта. Белоруска Дарья Домрачева одержала победу в спринте на дистанции 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут 56,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (отставание 0,5 секунды; 0 промахов), третье - итальянка Лиза Виттоцци (+ 5,5; 1). Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, показавшая 24-й результат (+ 1.09,8; 2). Другая россиянка Ульяна Кайшева стала 25-й (+ 1.12,3; 1), Виктория Сливко - 37-й (+ 1.28,0; 0), Екатерина Юрлова-Перхт - 44-й (+ 1.50,2; 2), Светлана Миронова - 57-й (+ 2.06,3; 3).

Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Кайшева. Остальные российские биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.

Этап завершится 11 марта.