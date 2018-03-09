Оргкомитет ЧМ-2018 гарантирует безопасность зрителям и участникам футбольного турнира

ТАСС, 9 марта. Россия будет гарантировать безопасность каждого зрителя и участника, приехавшего на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил представитель оргкомитета турнира, слова которого приводит британский телеканал Sky Sports.

"Безопасность каждого - делегаций, чиновников, участников, СМИ и других лиц, участвующих в ЧМ-2018, будет гарантирована, - отметил представитель оргкомитета. - Как было продемонстрировано в прошлом году на Кубке конфедераций, и без того высокие стандарты безопасности России адаптируются для удовлетворения конкретных потребностей крупных спортивных мероприятий. Силы общественной безопасности и безопасности России вместе с поддержкой частной охраны на стадионах будут гарантировать, что футбольный праздник пройдет гладко в 11 принимающих городах и в России в целом, воплощая в себе доброжелательный дух нашего народа".

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отмечают, что "полностью доверяют" российским мерам безопасности в проведении чемпионата мира и будут продолжать переговоры с организаторами по поводу "текущей оценки рисков".

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На групповом этапе сборная Англии сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.