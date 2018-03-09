Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет ЧМ-2018 гарантирует безопасность зрителям и участникам футбольного турнира

Спорт
9 марта, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Представители ФИФА отмечают, что "полностью доверяют" российским мерам безопасности в проведении чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Россия будет гарантировать безопасность каждого зрителя и участника, приехавшего на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил представитель оргкомитета турнира, слова которого приводит британский телеканал Sky Sports.

"Безопасность каждого - делегаций, чиновников, участников, СМИ и других лиц, участвующих в ЧМ-2018, будет гарантирована, - отметил представитель оргкомитета. - Как было продемонстрировано в прошлом году на Кубке конфедераций, и без того высокие стандарты безопасности России адаптируются для удовлетворения конкретных потребностей крупных спортивных мероприятий. Силы общественной безопасности и безопасности России вместе с поддержкой частной охраны на стадионах будут гарантировать, что футбольный праздник пройдет гладко в 11 принимающих городах и в России в целом, воплощая в себе доброжелательный дух нашего народа".

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отмечают, что "полностью доверяют" российским мерам безопасности в проведении чемпионата мира и будут продолжать переговоры с организаторами по поводу "текущей оценки рисков".

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На групповом этапе сборная Англии сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Игорь Матвиенко и "Фабрика" выпустили песню-частушку "Вова-Вова"
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама