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УНИКС обыграл "Баварию" во втором матче четвертьфинала баскетбольного Еврокубка

Спорт
9 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 80:73

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ТАСС, 9 марта. Российский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 80:73 обыграл немецкую "Баварию" во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Баварии" Девин Букер, в его активе 29 очков.

Счет в серии до двух побед стал 1-1, в первом матче "Бавария" обыграла УНИКС со счетом 83:75. Следующий матч пройдет в Германии 14 марта. Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии турецкой "Дарюшшафаки" и черногорского клуба "Будучность".

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