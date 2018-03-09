Российские синхронистки лидируют в соревнованиях дуэтов и команд на этапе Мировой серии

ТАСС, 9 марта. Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко заняли первое место в технической программе дуэтов на первом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию. Соревнования проходят в Париже.

Россиянки набрали 94,6415 балла. Второе место заняла команда Китая (92,0677), третьими стали японки (90,6743).

Сборная России лидирует в соревнованиях команд после исполнения технической программы, набрав 93,6476 балла. На втором месте расположилась команда Китая (92,5899 балла), на третьем - сборная Украины (89,9400 балла).

В технической программе дисциплины "соло" первое место заняла Субботина, набрав 92,4445 балла. Второе место у японки Юкико Инуи (89.5690), третьей стала Елизавета Яхно из Украины (88.2743).

Команды покажут произвольные программы 10 марта, на следующий день завершатся соревнования дуэтов и соло.