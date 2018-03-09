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"Йокерит" вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

Спорт
9 марта, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В пятницу "Йокерит" в овертайме со счетом 2:1 обыграл ХК "Сочи"

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Хоккеисты "Йокерита"

Хоккеисты "Йокерита"

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Финский "Йокерит" победил "Сочи" в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Хельсинки.

В составе "Йокерита" шайбой в основное время матча отметился Эли Толванен (57-я минута), у гостей отличился Дмитрий Лугин (27). Победную шайбу на 15-й минуте первого овертайма забросил Толванен.

Серия завершилась со счетом 4-1 в пользу "Йокерита".

Таким образом, определились все участники серии 1/4 финала плей-офф от Западной конференции. "Йокерит" на данной стадии турнира сыграет с московским ЦСКА, который в серии из четырех матчей победил "Спартак" (4-0). Санкт- петербургский СКА, победивший "Северсталь" (4-0), поспорит за выход в полуфинал с ярославским "Локомотивом", который в своей серии 1/8 финала одержал верх над нижегородским "Торпедо" (4-0). При этом в Восточной конференции пока не определилось ни одного участника следующей стадии Кубка Гагарина.

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