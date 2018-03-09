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Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola

Спорт
9 марта, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Композиция "Colors" была записана в феврале 2018 года

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Джейсон Деруло

Джейсон Деруло

© EPA/Boglarka Bodnar

ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года - представила песню "Colors", посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.

Youtube/Jason Derulo

Деруло записал песню "Colors" в феврале 2018 года.

Дебютный сингл Деруло "Whatcha Say", который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard ("Биллборд"), а также был продан в количестве пяти миллионов копий. Композиция "Wiggle", записанная совместно с американским рэпером Снуп Доггом, была продана в количестве двух миллионов копий, а видеоклип на песню набрал более 790 миллионов просмотров на платформе YouTube. Песня Swalla, записанная в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign, была продана в количестве трех миллионов копий. Видеоклип на песню Swalla был просмотрен более миллиарда раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии, встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".

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