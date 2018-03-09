Фигуристы Скопцова и Алешин завоевали золото в танцах на льду на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 9 марта. Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

Спортсмены по сумме короткого и произвольного танца набрали 155,15 балла. Второе место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (147,68). Еще один российский дуэт Арина Ушакова/Максим Некрасов (146,88) показали третий результат. Россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко стали пятыми (145,85).

Соревнования в Софии завершатся 10 марта произвольными программами в мужском и женском одиночном катании.