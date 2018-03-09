Италия, Польша и Португалия подадут заявки на проведение финальной стадии Лиги Наций

ТАСС, 9 марта. Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение финальной стадии футбольной Лиги Наций в июне 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Страны до 31 августа текущего года должны подать в УЕФА заявки на проведение финальной стадии турнира, в которую войдут матчи полуфиналов, поединок за третье место и финал. Место проведения финальной стадии Лиги Наций определится в декабре 2018 года. Полуфиналы турнира запланированы на 5-6 июня 2019 года, финал и матч за третье место - 9 июня.

По информации УЕФА, финальный турнир Лиги Наций пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тыс. человек. Рекомендовано, чтобы футбольные арены располагались в одном городе или на расстоянии не более 150 км друг от друга.

Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В Лиги Наций вместе с командами Турции и Швеции. Турнир был представлен УЕФА в январе 2018 года, он призван заменить товарищеские матчи национальных сборных. Его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.