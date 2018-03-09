Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал, что ему приятно играть против испанских команд

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Форварду баскетбольного клуба ЦСКА Уиллу Клайберну нравится играть против испанских команд в Евролиге. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской "Уникахой" со счетом 101:76 в домашнем матче 25-го тура Евролиги. В предыдущей домашней встрече армейцы победили "Басконию" со счетом 93:86.

"Честно говоря, приятно играть против испанских команд. Если сравнивать "Уникаху" и "Басконию", то хотелось бы отметить, что они обе играют в высоком темпе, обладают высокой атлетичностью, против них было сложно играть. На мой взгляд, это здорово, когда игра идет в высоком темпе, это позволяет наслаждаться матчем и баскетболистам, и болельщикам", - сказал Клайберн.

"Сегодня получилась легкая игра, которую мы сами себе обеспечили. Вышли крайне сконцентрированными, заработали много очков на перехватах и показали хорошую игру в атаке", - добавил Клайберн.

Также 27-летний форвард отметил игру одноклубника Никиты Курбанова в начале первой четверти. "Если говорить о мощном старте Курбанова, то так повернулась игра. Никита был агрессивен с самого начала встречи и очень помог нам хорошо стартовать. Замысел состоял в том, чтобы больше бросать, и ему это удавалось", - сказал Клайберн.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким "Фенербахче" 16 марта.