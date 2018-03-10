"Динамо" сыграет с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 марта. Три матча в Уфе, Химках и Саранске пройдут в субботу в 22-м туре чемпионата России по футболу. "Краснодар" сыграет в гостях со столичным "Динамо" и в случае победы до четырех очков сократит отставание от лидера - "Локомотива".

После первого весеннего тура чемпионата, сыгранного неделю назад, именно "Краснодар" стал главным преследователем "Локомотива", победив "Ростов" со счетом 3:1. Команда Игоря Шалимова, укрепив линию полузащиты Олегом Шатовым, вновь показала содержательный и результативный футбол. К тому же кубанцы не выступают в еврокубках и готовились зимой именно к заключительной части чемпионата.

Три гола "Ростову" позволили "Краснодару" вплотную приблизиться к "Спартаку" по забитым мячам в чемпионате (35), а автор дубля Федор Смолов с 12 голами стал единоличным лидером среди бомбардиров. В субботу Смолов сыграет против своей родной команды, где он толком проявить себя не сумел. В первом круге в домашнем матче с "Динамо" (2:0) он отметился дублем.

"Динамо" под руководством уроженца Краснодара Дмитрия Хохлова пытается выбраться из опасной зоны, занимая 13-е место и находясь в зоне переходных матчей. Динамовцы не проигрывают уже три встречи и неплохо укрепили состав зимой, к тому же восстановился после тяжелой травмы и набирает форму лучший бомбардир команды Кирилл Панченко.

Матч начнется на "Арене-Химки" в 16:30 мск, главным арбитром назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

Скрипченко против Семака

Субботний игровой день стартует в 14:00 мск в Уфе, где на стадионе "Нефтяник" местный клуб встретится с "Анжи". Хозяева идут на седьмом месте, избавив себя от борьбы за выживание, тогда как махачкалинцы занимают предпоследнюю строчку, пропустив больше всех мячей в лиге - 39. Неделю назад обе команды сыграли вничью (1:1), причем соперником уфимцев также был аутсайдер - "Динамо", а дагестанские футболисты встречались с "Рубином", сумев уйти от поражения на последних секундах.

В первом круге "Анжи" обыграл дома уфимцев со счетом 1:0 благодаря голу Хуана Лескано, отличившегося и в недавнем матче с "Рубином". Победа над "Уфой" стала первой для Вадима Скрипченко во главе "Анжи". В 2000 году белорус выступал за ЦСКА вместе с нынешним наставником "Уфы" Сергеем Семаком.

"Уфа" выиграла пять предыдущих домашних матчей с общим счетом 9:1. Очередную встречу на "Нефтянике" команды Семака обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

"Тосно" сыграет в Саранске

В 19:00 на стадионе "Старт" в Саранске свой домашний матч начнет "Тосно" - против казанского "Рубина". Команда Дмитрий Парфенова в нынешнем сезоне домашние игры проводит на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, однако из-за непогоды проведение там игры с волжанами стало невозможным. В 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией" "Тосно" в конце февраля сыграл на малой арене "Петровского", победив со счетом 2:1.

Выиграл "Тосно" и у хабаровского СКА в предыдущем матче чемпионата - 1:0, выбравшись из опасной зоны на 12-е место.

Подопечные Курбана Бердыева серьезно изменили состав зимой, опытный тренер получил почти два месяца на подготовку, и от казанцев ожидают прорыва в игре. Пока "Рубин" довольствовался ничьей с "Анжи" и занимает 11-е место, лишь на очко опережая "Тосно". В случае собственной неудачи и победы "Динамо" "Рубин" опустится в зону переходных матчей.

В первом круге "Рубин" победил "Тосно" со счетом 1:0 благодаря мячу Максима Канунникова, который недавно расторг контракт с казанцами и перешел в хабаровский СКА. Главным арбитром матча "Тосно" - "Рубин" назначен Сергей Карасев из Москвы.

22-й тур стартовал в пятницу, когда "Амкар" уступил "Арсеналу" (0:2). В воскресенье встречаются "Ростов" - "Зенит", "Ахмат" - ЦСКА и "Спартак" - "СКА-Хабаровск". Завершится тур в понедельник матчем "Урала" и "Локомотива".

После 21 матча в чемпионате России по футболу лидирует "Локомотив" - 46 очков. 39 очков у "Краснодара", по 38 очков у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА.