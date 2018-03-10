"Локомотив-Кубань" вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 10 марта. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" в гостях обыграл испанскую "Гран-Канарию" со счетом 80:59 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.

Домашняя встреча, которая прошла 6 марта, также осталась за краснодарцами, счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу российского клуба, таким образом, "Локомотив-Кубань" вышел в полуфинал второго по значимости баскетбольного турнира Европы.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка.

В полуфинале "Локомотив-Кубань" встретится с победителем противостояния петербургского "Зенита" и "Реджо Эмилии" (Италия). В четвертьфинале Еврокубка также продолжает борьбу казанский УНИКС.