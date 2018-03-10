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Российская горнолыжница Папулова стала пятой в скоростном спуске на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 4:42 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Выиграла соревнования француженка Мари Боше, ставшая пятикратной паралимпийской чемпионкой

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Мария Папулова

Мария Папулова

© Сергей Красноухов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Папулова заняла пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Папулова показала время 1 минута 36,12 секунды. Победу одержала француженка Мари Боше, показавшая результат 1 минута 30,3 секунды. Боше стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, на Играх в Сочи в 2014 году он выиграла четыре золотые награды. Серебро завоевала немка Андреа Ротфусс (отставание 2,23 секунды). Третье место заняла канадка Молли Джепсен (+4,30).

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Паралимпийские игры стартовали смело, решительно и вдохновенно

Папулова является серебряной и дважды бронзовой медалисткой чемпионатов мира, а также призером Кубков мира. Паралимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере 36-летней Папуловой. На Играх в Сочи она также стала пятой.

Ранее на Паралимпийских играх в Пхёнчхане был разыгран первый комплект медалей. Словачка Генриетта Фаркашова (спортсмен-ведущий - Наталия Шубертова) стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, завоевав золото в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске в классе слабовидящих спортсменов. Серебро выиграла британка Милли Найт (спортсмен-ведущий - Бретт Уайлд), бронзу - бельгийка Элеонор Сана (спортсмен-ведущий - Хлоя Сана).

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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