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Российская биатлонистка Гуляева заняла четвертое место в классе "сидя" на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 5:06 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Наталья Кочерова стала пятой, Марта Зайнуллина - седьмой, победила американка Кендалл Гретч

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Ирина Гуляева заняла четвертое место в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "сидя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Дистанцию россиянка преодолела за 22 минуты 22,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Другая россиянка Наталья Кочерова заняла пятое место, показав на финише время 22 минуты 41,1 секунды, она завершила гонку без промахов. Марта

Зайнуллина стала седьмой, она допустила один промах и показала результат 23 минуты 12 секунд. Надежда Федорова заняла 10-е место (24.54,4; 5), Акжана Абдикаримова - 11-е (25.42,7; 2).

Победу в гонке одержала американка Кендалл Гретч (21.52,0; 1 промах). Серебро выиграла ее соотечественница Оксана Мастерс (отставание 22,8 секунды; 0). Бронзу завоевала белорусская биатлонистка Лидия Графеева (+24,3; 0).

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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