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Российский горнолыжник Францев занял пятое место в скоростном спуске на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 5:40 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Золотую медаль завоевал канадец Мак Марку

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Иван Францев занял пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Францев выступал вместе со спортсменом-ведущим Германом Аграновским. Россиянин показал время 1 минута 30,72 секунды.

Канадец Мак Марку (ведущий - Джек Леитч) завоевал золотую медаль (1.23,93), став двукратным паралимпийским чемпионом. Второе место занял словак Якуб Крако (ведущий - Бранислав Брозман), проиграв победителю 1,42 секунды. Третьим стал итальянец Джакомо Бертаньолли (спортсмен ведущий - Фабрицио Касаль), уступивший лидеру 2,53 секунды.

Францев является чемпионом мира, а также победителем Кубка мира и Европы. Паралимпиада в Пхёнчхане стала третьей в карьере 26-летнего Францева. На Играх в Ванкувере в 2010 году он занял восьмое место в скоростном спуске, а на Играх в Сочи - девятое.

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

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