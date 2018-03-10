Российский горнолыжник Бугаев стал седьмым в скоростном спуске на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Бугаев занял седьмое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Бугаев показал время 1 минута 28,68 секунды. Другой российский спортсмен, Александр Алябьев, занял 11-место (1.30,41), Алексей Микушин стал 23-м (1.35,67).

Чемпионом в скоростном спуске стал швейцарец Тео Гмур, показавший время 1 минута 25,45 секунды. 21-летний швейцарец выступает на своей первой Паралимпиаде. Серебро завоевал 17-летний француз Артур Боше (отставание 0,84 секунды). Третьим стал австриец Маркус Зальхер (+0,94).

Бугаев является двукратным паралимпийским чемпионом, а также дважды серебряным и один раз бронзовым медалистом Паралимпиад. На Играх в Сочи в 2014 году он стал вторым в скоростном спуске. Алябьев является бронзовым призером Паралимпиады в слаломе. На Играх в Сочи он стал 11-м в скоростном спуске.

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.