Серебряный призер Паралимпиады Миленина рада появлению сильной конкурентки - Румянцевой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Пхёнчхане российская биатлонистка Анна Миленина рада, что у нее появилась сильная конкурентка в лице новоиспеченной чемпионки Игр-2018 Екатерины Румянцевой. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В первый день Паралимпийских игр россиянки завоевали две медали в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя". Румянцева стала первой, преодолев дистанцию за 17 минут 6,1 секунды, Миленина - второй, уступив победительнице 15,7 секунды. Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко.

"Сейчас у нас здоровая конкуренция в команде, и это очень хорошо, я рада, что у нас появилась Катя, хорошо, что есть смена поколений. Я считаю, что серебро - это неплохое начало. На Играх в Сочи я тоже не с золота начала", - отметила Миленина, которая является четырехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках и обладателем золотой медали в биатлоне. Серебро стало для Милениной четвертым в соревнованиях по биатлону на четвертой Паралимпиаде кряду.

"Ехалось неплохо, но снег немного мягкий, - рассказала спортсменка. - Стрельба получилась, отстрелялась на ноль, что со мной редко бывает. Не было сильных порывов ветра, повезло - попала в спокойную зону. Самые обидные - второе и четвертое места, но это Игры, где нельзя жалеть о месте на пьедестале".

Миленина не стала сравнивать впечатления от Игр-2014 в Сочи и Игр в Пхёнчхане. "Каждые Игры своеобразны, есть плюсы и минусы, но плюсы запоминаются лучше. Это праздник спорта, Игры - это Игры. Мы радуемся вместе с вами, мы стараемся доставлять вам радость победами", - сказала она.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.