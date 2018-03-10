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Серебряный призер Паралимпиады Миленина рада появлению сильной конкурентки - Румянцевой

Спорт
10 марта, 7:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Россиянка считает, что соперничество внутри команды положительно влияет на результаты

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Анна Миленина

Анна Миленина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Пхёнчхане российская биатлонистка Анна Миленина рада, что у нее появилась сильная конкурентка в лице новоиспеченной чемпионки Игр-2018 Екатерины Румянцевой. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В первый день Паралимпийских игр россиянки завоевали две медали в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя". Румянцева стала первой, преодолев дистанцию за 17 минут 6,1 секунды, Миленина - второй, уступив победительнице 15,7 секунды. Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко.

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"Сейчас у нас здоровая конкуренция в команде, и это очень хорошо, я рада, что у нас появилась Катя, хорошо, что есть смена поколений. Я считаю, что серебро - это неплохое начало. На Играх в Сочи я тоже не с золота начала", - отметила Миленина, которая является четырехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках и обладателем золотой медали в биатлоне. Серебро стало для Милениной четвертым в соревнованиях по биатлону на четвертой Паралимпиаде кряду.

"Ехалось неплохо, но снег немного мягкий, - рассказала спортсменка. - Стрельба получилась, отстрелялась на ноль, что со мной редко бывает. Не было сильных порывов ветра, повезло - попала в спокойную зону. Самые обидные - второе и четвертое места, но это Игры, где нельзя жалеть о месте на пьедестале".

Миленина не стала сравнивать впечатления от Игр-2014 в Сочи и Игр в Пхёнчхане. "Каждые Игры своеобразны, есть плюсы и минусы, но плюсы запоминаются лучше. Это праздник спорта, Игры - это Игры. Мы радуемся вместе с вами, мы стараемся доставлять вам радость победами", - сказала она.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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