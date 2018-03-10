Колобков: биатлонистки дали отличный старт выступлению российских атлетов на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлонистки Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова дали отличный старт выступлению российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта России Павел Колобков.

В первый соревновательный день Паралимпиады российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Румянцева и Миленина заняли первое и второе места соответственно в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя", Лысова стала первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

"Очень рад за Екатерину, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшей счет наградам всей команды, - сказал Колобков. - От всей души поздравляю Михалину, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро. Наши биатлонистки дали отличный старт дальнейшему выступлению сборной".

Российские спортсмены на Играх-2018 выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.