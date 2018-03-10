Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: биатлонистки дали отличный старт выступлению российских атлетов на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 9:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

В первый соревновательный день Паралимпиады российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлонистки Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова дали отличный старт выступлению российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта России Павел Колобков.

В первый соревновательный день Паралимпиады российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Румянцева и Миленина заняли первое и второе места соответственно в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя", Лысова стала первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

"Очень рад за Екатерину, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшей счет наградам всей команды, - сказал Колобков. - От всей души поздравляю Михалину, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро. Наши биатлонистки дали отличный старт дальнейшему выступлению сборной".

Российские спортсмены на Играх-2018 выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

Смотрите также

Лысова надеется, что золото Паралимпиады в Пхёнчхане в биатлоне - это только начало

Российская биатлонистка Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой

Биатлонистка Румянцева завоевала первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Персоны
Колобков, Павел Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
3
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
6
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
7
Путин: Россия не выдаст США лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама