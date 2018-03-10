Колобков: Казань проведет чемпионат Европы по триатлону 2019 года на самом высоком уровне

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по триатлону 2019 года, хозяином которого станет Казань, пройдет на самом высоком уровне. Об этом, выступая на совещании глав европейских федераций по триатлону в Москве, заявил министр спорта России Павел Колобков.

Бюро Европейского союза триатлона в июне 2017 года единогласно выбрало Казань местом проведения ЧЕ-2019.

"Казань является спортивной столицей России. Мы уверены, что проведем этот турнир на самом высоком уровне и оправдаем доверие, которое оказал России Европейский союз триатлона", - сказал Колобков.

С 9 по 11 марта в Москве проходит ежегодное мероприятие Европейского союза триатлона (ETU) - конференция президентов национальных федераций триатлона стран Европы. Такая конференция проводится с 2012 года. В работе конференции принимают участие представители из 36 европейских стран. В числе почетных гостей мероприятия - член Международного олимпийского комитета, президент Международного союза триатлона (ITU) Марисоль Касадо.