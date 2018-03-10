Александр Медведев: глава профсоюза игроков КХЛ раскаивается за инцидент с судьей

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко раскаивается за инцидент, в котором он ударил арбитра Владислава Киселева в полуфинальном матче на Кубок Вызова среди ветеранов. Об этом ТАСС рассказал первый президент лиги и член совета директоров КХЛ, капитан команды "Газпромэкспорт", за которую играет Коваленко, Александр Медведев.

В пятницу газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Коваленко в полуфинальном матче Кубка Вызова против "Тигров" ударил главного арбитра после того, как в третьем периоде получил дисциплинарный штраф до конца матча. Кисилев позже был госпитализирован. Коваленко рассказал, что ударил судью только один раз в лицо и после игры хотел перед ним извиниться, но ему не дали.

"В матче за третье место Коваленко не сыграет, поскольку он до этой игры не допущен. В протоколе зафиксировано, что никакого удара клюшкой не было. Окончательно разберемся с этим сегодня, потом можно будет что-то сказать. Сам он очень раскаивается", - сказал Медведев.