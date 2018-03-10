Российские керлингисты проиграли немцам в смешанном турнире на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты потерпели поражение от сборной Германии со счетом 4:9 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Россияне провели первый матч на турнире. Следующую игру российские керлингисты проведут позднее в субботу против команды Южной Кореи (13:35 мск). Южнокорейские спортсмены стартовали на турнире с победы над сборной США. Сборная Канады в своей первой игре на Паралимпиаде победила команду Швейцарии.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.