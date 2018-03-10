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Колобков: число занимающихся в России триатлоном за последние пять лет выросло в 12 раз

Спорт
10 марта, 11:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам министра спорта, Россия является одним из лидеров в развитии олимпийского триатлона

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Триатлон является одним из самых динамично развивающихся видов спорта в России, за последние пять лет количество людей, занимающихся триатлоном, выросло примерно в 12 раз. Об этом сообщил ТАСС министр спорта России Павел Колобков.

С 9 по 11 марта в Москве проходит ежегодное мероприятие Европейского союза триатлона (ETU) - конференция президентов национальных федераций триатлона стран Европы. Такая конференция проводится с 2012 года. В работе конференции принимают участие представители федераций из 36 европейских стран. В числе почетных гостей мероприятия - член Международного олимпийского комитета, президент Международного союза триатлона (ITU) Марисоль Касадо и Колобков.

"Триатлон в России является одним из самых динамично развивающихся видов спорта, - отметил Колобков. - Вместе с профессиональным триатлоном у нас, как и во всем мире, активно развивается и любительский, олимпийский триатлон. Мы являемся одними из лидеров в этом движении. Сегодня уже обсуждали этот вопрос, количество занимающихся за пять лет увеличилось примерно в 12 раз".

"У нас уже есть свои бренды, свои организаторы, которые могут высокопрофессионально проводить соревнования. Федерация триатлона России имеет большие планы по совместной работе с представителями международных и зарубежных федераций и союзов", - заключил министр спорта.

В 2019 году в Казани пройдет спринтерский чемпионат Европы по триатлону.

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