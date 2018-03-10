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Российские паралимпийцы вернутся с Игр в Пхёнчхане 19 марта одним рейсом

Спорт
10 марта, 11:21 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Общая численность российской делегации на Играх составляет 75 человек

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские паралимпийцы и члены делегации вернутся в Москву с Игр в Пхёнчхане 19 марта одним рейсом, который будет осуществлять компания "Аэрофлот". Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

"Делегация планирует прилететь из Пхёнчхана единым рейсом. Мы подписали все документы с "Аэрофлотом", все забронировано, прилетаем 19 марта", - сказал Рожков.

В Пхёнчхане выступают 30 российских атлетов в пяти видах спорта, а также шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступают на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

Общая численность российской делегации на Играх составила 75 человек.

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