Российские паралимпийцы вернутся с Игр в Пхёнчхане 19 марта одним рейсом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские паралимпийцы и члены делегации вернутся в Москву с Игр в Пхёнчхане 19 марта одним рейсом, который будет осуществлять компания "Аэрофлот". Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

"Делегация планирует прилететь из Пхёнчхана единым рейсом. Мы подписали все документы с "Аэрофлотом", все забронировано, прилетаем 19 марта", - сказал Рожков.

В Пхёнчхане выступают 30 российских атлетов в пяти видах спорта, а также шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступают на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

Общая численность российской делегации на Играх составила 75 человек.