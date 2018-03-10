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Международный союз триатлона намерен проводить в России турниры самого высокого уровня

Спорт
10 марта, 11:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам президента Федерации триатлона России Петра Иванова, местами для проведения соревнований могут стать Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Казань и ряд других городов страны

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МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный союз триатлона (ITU) заинтересован в том, чтобы Россия стала местом проведения турниров самого высокого уровня, включая этапы Кубка мира и Мировой серии. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации триатлона России (ФТР) Петр Иванов.

С 9 по 11 марта в Москве проходит ежегодное мероприятие Европейского союза триатлона (ETU) - конференция президентов национальных федераций триатлона стран Европы. Такая конференция проводится с 2012 года. В работе конференции принимают участие представители 36 европейских стран. В числе почетных гостей мероприятия член Международного олимпийского комитета, президент Международного союза триатлона Марисоль Касадо и министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы хотели бы проводить в России этапы Кубка мира и Мировой серии, да и международная федерация также заинтересована в этом, - сообщил Иванов. - Но для того, чтобы претендовать на соревнования самого высокого уровня, нам нужно для начала показать, что мы можем проводить и турниры рангом пониже. Мы уже проводили этапы Кубка Европы в Пензе и Сочи, сейчас нам доверили проведение в 2019 году чемпионата Европы в Казани. Я уверен, что мы покажем высокий уровень организации спортивных соревнований, а затем подадим заявки на проведение более престижных стартов".

"Чем больше мы будем проводить у себя международных соревнований, тем более конкурентоспособны на мировом уровне станут наши спортсмены. У них будет больше возможностей выступать рядом с мировыми лидерами и набраться опыта", - считает собеседник агентства.

Глава ФТР заметил, что местами для проведения соревнований по триатлону самого высокого уровня могут стать Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань и ряд других городов России.

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