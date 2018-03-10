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Копьеметательница Ребрик полностью восстановилась после травмы плеча

Спорт
10 марта, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера Вадима Херсонцева, к летнему сезону спортсменка будет полностью готова

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Вера Ребрик

Вера Ребрик

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик, повредившая плечо во время выступления на чемпионате мира в августе прошлого года, полностью оправилась от травмы и намерена показывать в летнем сезоне высокие результаты. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России группы метаний Вадим Херсонцев.

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ЧМ-2017 проходил в Лондоне. Ребрик повредила плечо в квалификационном турнире. Она сделала две попытки и отказалась от третьей, не сумев отобраться в финал состязаний.

"Из-за травмы Вера пропустила этот зимний соревновательный сезон, - заметил Херсонцев. - Могу сказать, что восстановление у нее прошло успешно и Вера уже приступила к тренировкам. Она была у нас на февральском сборе в Адлере, уже метает. К летнему сезону спортсменка будет полностью готова".

Крымчанка Ребрик - чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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