Копьеметательница Ребрик полностью восстановилась после травмы плеча

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик, повредившая плечо во время выступления на чемпионате мира в августе прошлого года, полностью оправилась от травмы и намерена показывать в летнем сезоне высокие результаты. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России группы метаний Вадим Херсонцев.

ЧМ-2017 проходил в Лондоне. Ребрик повредила плечо в квалификационном турнире. Она сделала две попытки и отказалась от третьей, не сумев отобраться в финал состязаний.

"Из-за травмы Вера пропустила этот зимний соревновательный сезон, - заметил Херсонцев. - Могу сказать, что восстановление у нее прошло успешно и Вера уже приступила к тренировкам. Она была у нас на февральском сборе в Адлере, уже метает. К летнему сезону спортсменка будет полностью готова".

Крымчанка Ребрик - чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций.