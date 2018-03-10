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Российский биатлонист Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Спорт
10 марта, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Победу одержал француз Флоран Клод, второе место занял Ветле Шостад Кристиансен

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Россиянин Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в российском Увате.

Победу одержал француз Флоран Клод, который преодолел дистанцию 20 км за 54 минуты 17,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Логинов проиграл победителю 37,7 секунды, промахнувшись три раза. Вторым стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+3,6; 0).

Другой российский биатлонист Семен Сучилов занял шестое место (+1.10,9; 2), Петр Пащенко - седьмое (+1.29,4; 4), Алексей Слепов - восьмое (+1.46,1; 4). Эдуард Латыпов стал 13-м (+3.0,7; 4), Кирилл Стрельцов - 16-м (+3.11,4; 4).

Логинов должен был выступать на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, но пропускает соревнования, так как у него возникли визовые проблемы при пересечении границы. В этой связи было принято решение, что спортсмен примет участие в российских этапах Кубка IBU в Увате и Ханты- Мансийске.

Этап Кубка IBU в Увате завершится 11 марта спринтерской гонкой. Заключительный этап Кубка IBU пройдет в Ханты- Мансийске 13-17 марта.

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