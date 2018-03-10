Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.

"Ленинградская область - это территория, на которой располагается большое количество древних крепостей, дошедших до наших дней. Мы предлагаем болельщикам ознакомиться с ними. Ленинградская область готова принять большое количество футбольных фанатов со всего мира и оставить яркие впечатления о России", - отметила она.

Голубева сообщила, что маршруты построены по трем направлениям, на которых сосредоточены средневековые памятники - северном, северо-восточном и юго-западном. К ним будут направлены туристические автобусы.

На севере Ленинградской области болельщики смогут посетить крепость Корелу на Карельском перешейке. Она была заложена новгородцами на острове на реке Вуоксе на рубеже XIII-XIV веков для защиты северо-западных рубежей. Маршрут включает также Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, основанный в 1293 году во время третьего шведского крестового похода, а также крепость Тронгзунд в городе Высоцке.

Северо-восточное направление включает крепость Орешек, основанную в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем, и Староладожскую крепость на Волхове. Ее история связана с восшествием на русский престол легендарного скандинавского князя Рюрика. Юго- западный маршрут предполагает посещение Копорской крепости, заложенной в 1237 году, и Ивангородской крепости XV века, расположенной на границе с Эстонией.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место. В Петербурге и окрестностях разместятся несколько тренировочных баз ЧМ-2018.