Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российским биатлонисткам Екатерине Румянцевой, Михалине Лысовой и Анна Милениной вручены медали Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

В субботу на Паралимпиаде россиянки выиграли три медали в двух гонках. Румянцева (золото) и Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя", бронза в этой дисциплине досталась украинке Людмиле Ляшенко. Медалистов награждали принцесса Норвегии Марта Луиза и глава компании BP Korea Сон Хо.

Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали золото в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения, второе место заняла украинка Оксана Шишкова, третье - белоруска Светлана Саханенко. Медали им вручили президент Олимпийского комитета Южной Кореи Ки Хын Ли и старший директор компании Visa Барри Ховард.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.