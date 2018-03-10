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Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой

Спорт
10 марта, 13:42 дата обновления: 10 марта, 13:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

В субботу на Играх в Пхёнчхане россиянки выиграли три медали в двух гонках

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российским биатлонисткам Екатерине Румянцевой, Михалине Лысовой и Анна Милениной вручены медали Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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В субботу на Паралимпиаде россиянки выиграли три медали в двух гонках. Румянцева (золото) и Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя", бронза в этой дисциплине досталась украинке Людмиле Ляшенко. Медалистов награждали принцесса Норвегии Марта Луиза и глава компании BP Korea Сон Хо.

Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали золото в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения, второе место заняла украинка Оксана Шишкова, третье - белоруска Светлана Саханенко. Медали им вручили президент Олимпийского комитета Южной Кореи Ки Хын Ли и старший директор компании Visa Барри Ховард.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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