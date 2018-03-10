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Медведев поздравил биатлонисток Румянцеву, Миленину и Лысову с медалями Паралимпиады

Спорт
10 марта, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Премьер-министр отметил упорный труд, талант и настоящий спортивный характер Михалины Лысовой, получившей уже пятое паралимпийское золото

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Екатерину Румянцеву, Михалину Лысову и Анну Миленину с медалями на Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

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"От всей души поздравляю вас с первым в вашей спортивной карьере паралимпийским золотом. Это и первая медаль нашей сборной на этих Играх, и отличный подарок для всех российских болельщиков. Вы проявили волю к победе, высокое мастерство и по праву заслужили медаль высшей пробы", - поздравил премьер-министр Екатерину Румянцеву.

Также Дмитрий Медведев отметил упорный труд, талант и "настоящий спортивный характер" Михалины Лысовой, получившей уже пятое паралимпийское золото. Кроме того, он отметил мастерство и отличную спортивную форму Анны Милениной, которая в шестой раз получила серебряную медаль на Паралимпийских зимних играх.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев.

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