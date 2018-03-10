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"Енисей" разгромил "Зенит-2" и сохранил первое место в таблице первенства ФНЛ

Спорт
10 марта, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Клуб из Красноярска добился победы со счетом 3:0

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ТАСС, 10 марта. Красноярский "Енисей" со счетом 3:0 разгромил "Зенит-2" из Санкт-Петербурга в гостевом матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Голы забили Марко Обрадович (13-я и 60-я минуты) и Александр Харитонов (80).

В турнирной таблице "Енисей" сохранил лидерство, набрав 62 очка, "Зенит-2" с 25 очками идет 19-м.

В других матчах игрового дня владивостокский клуб "Луч- Энергия" обыграл "Оренбург" (1:0), "Томь" победила питерское "Динамо" (1:0), самарские "Крылья Советов" были сильнее "Тюмени" (2:0).

В следующем туре "Енисей" 17 марта дома сыграет с воронежским "Факелом", "Зенит-2" в тот же день примет курский "Авангард".

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