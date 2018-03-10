"Енисей" разгромил "Зенит-2" и сохранил первое место в таблице первенства ФНЛ

ТАСС, 10 марта. Красноярский "Енисей" со счетом 3:0 разгромил "Зенит-2" из Санкт-Петербурга в гостевом матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы забили Марко Обрадович (13-я и 60-я минуты) и Александр Харитонов (80).

В турнирной таблице "Енисей" сохранил лидерство, набрав 62 очка, "Зенит-2" с 25 очками идет 19-м.

В других матчах игрового дня владивостокский клуб "Луч- Энергия" обыграл "Оренбург" (1:0), "Томь" победила питерское "Динамо" (1:0), самарские "Крылья Советов" были сильнее "Тюмени" (2:0).

В следующем туре "Енисей" 17 марта дома сыграет с воронежским "Факелом", "Зенит-2" в тот же день примет курский "Авангард".