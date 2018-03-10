Российский фигурист Ерохов завоевал золото на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 10 марта. Россиянин Алексей Ерохов завоевал золото юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

18-летний спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 231,52 балла. Победитель короткой программы Алексей Красножон из США получил травму после падения во время произвольного проката и снялся с соревнований, он был доставлен в больницу по окончании соревнований.

Россиянин Артур Даниэлян завоевал серебро (218,76), бронза у итальянца Маттео Риццо (211,58). Еще один россиянин Роман Савосин занял пятое место (207,91).

Ерохов стал 15-м победителем юниорского чемпионата мира в отечественной истории, по этому показателю российские и советские фигуристы обошли сборную США (14), однако Адам Риппон становился победителем турнира дважды.

Текущий сезон стал вторым для российского фигуриста, в котором он принимает участие в международных турнирах. В предыдущем сезоне спортсмен выступал на этапах юниорского Гран-при в Германии (снялся) и Японии (бронза). В сезоне-2017/18 Ерохов победил на этапах в Польше и Белоруссии, в финале юниорского Гран-при 2017 года он занял пятое место. Спортсмен занимается у российского тренера Этери Тутберидзе, воспитанницами которой являются олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева.

Соревнования завершатся в субботу произвольной программой у женщин.