Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский фигурист Ерохов завоевал золото на юниорском чемпионате мира

Спорт
10 марта, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Россиянин Артур Даниэлян завоевал серебро, бронза у итальянца Маттео Риццо

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Ерохов

Алексей Ерохов

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Россиянин Алексей Ерохов завоевал золото юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Софии.

18-летний спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 231,52 балла. Победитель короткой программы Алексей Красножон из США получил травму после падения во время произвольного проката и снялся с соревнований, он был доставлен в больницу по окончании соревнований.

Смотрите также

Фигуристы Скопцова и Алешин завоевали золото в танцах на льду на юниорском чемпионате мира

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на юниорском ЧМ

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали первыми в короткой программе в парах на юниорском ЧМ

Россиянин Артур Даниэлян завоевал серебро (218,76), бронза у итальянца Маттео Риццо (211,58). Еще один россиянин Роман Савосин занял пятое место (207,91).

Ерохов стал 15-м победителем юниорского чемпионата мира в отечественной истории, по этому показателю российские и советские фигуристы обошли сборную США (14), однако Адам Риппон становился победителем турнира дважды. 

Текущий сезон стал вторым для российского фигуриста, в котором он принимает участие в международных турнирах. В предыдущем сезоне спортсмен выступал на этапах юниорского Гран-при в Германии (снялся) и Японии (бронза). В сезоне-2017/18 Ерохов победил на этапах в Польше и Белоруссии, в финале юниорского Гран-при 2017 года он занял пятое место. Спортсмен занимается у российского тренера Этери Тутберидзе, воспитанницами которой являются олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева.

Соревнования завершатся в субботу произвольной программой у женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама