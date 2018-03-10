Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Биатлонисты Шипулин и Юрлова-Перхт стали пятыми в сингл-миксте на этапе КМ в Финляндии

Спорт
10 марта, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Первое место заняли французы, второе - австрийцы, третье - норвежцы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA-EFE/Pontus Lundahl

ТАСС, 10 марта. Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали пятыми в сингл- миксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Россияне отстали от победителей на 16,1 секунды, затратив восемь дополнительных патронов. Первое место заняли французы (33.29,1; 6), второе - австрийцы (+2,4; 7), третье - норвежцы (+4,4; 11 патронов и один штрафной круг).

Ранее на этапе Кубка мира в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье.

Смотрите также

Эксперт: Шипулин воспользовался усталостью соперников в спринте на этапе КМ в Финляндии

Шипулин надеется поймать кураж после победы на этапе КМ в Финляндии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама