Биатлонисты Шипулин и Юрлова-Перхт стали пятыми в сингл-миксте на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 10 марта. Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали пятыми в сингл- миксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Россияне отстали от победителей на 16,1 секунды, затратив восемь дополнительных патронов. Первое место заняли французы (33.29,1; 6), второе - австрийцы (+2,4; 7), третье - норвежцы (+4,4; 11 патронов и один штрафной круг).

Ранее на этапе Кубка мира в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье.