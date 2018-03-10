ХК "Северсталь" на днях решит вопрос с главным тренером на следующий сезон

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с главным тренером "Северстали" после завершения выступления команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должна решиться на днях. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер череповецкого клуба Валерий Зелепукин.

Александр Гулявцев возглавил "Северсталь" в апреле 2016 года. Под его руководством череповчане впервые с 2013 года вышли в плей-офф, где уступили в четырех матчах СКА из Санкт-Петербурга. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что клуб не собирается продлевать со специалистом соглашение, поскольку у руководства "Северстали" есть свои кандидаты на эту должность.

"Вопрос по главному тренеру решится на днях, нужно немного времени", - сказал генменеджер.

У ряда игроков клуба, в том числе и лидеров по результативности нападающих Дмитрия Кагарлицкого и Даниила Вовченко, а также защитника Александра Евсеенкова и вратаря Юлиуса Гудачека, в этом году истекают контракты. "Мы ребятам уже сказали, что есть два пути: либо сидеть и горевать, что проиграли СКА, искать какие-то подводные камни. Либо начинать уже сейчас готовиться к новому сезону, укрепляться, сделать команду сильнее. Хотелось бы как можно больше ребят из нынешнего состава удержать, но в рамках нашего бюджета", - отметил Зелепукин.

Из четырех матчей, проигранных "Северсталью" СКА, два поединка завершились в дополнительных периодах. "Многие ребята, да и мы никогда не играли в плей-офф, поэтому попадание туда было для нас шагом вперед. Следующим шагом, как мы решили, должна была стать первая победа в плей-офф. Немного не получилось, но по характеру игры никто не сдался и два овертайма говорят сами за себя", - подчеркнул Зелепукин.