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Футболист "Динамо" Марков выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Спорт
10 марта, 16:32 UTC+3 ХИМКИ область/ 10, марта. /ТАСС

Нападающий не попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Краснодаром"

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Евгений Марков (справа)

Евгений Марков (справа)

© Петр Ковалев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков получил травму и выбыл на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

23-летний Марков перешел в "Динамо" из "Тосно" в зимнее трансферное окно и в первом официальном матче за бело- голубых отметился забитым с пенальти мячом в ворота "Уфы" (1:1). Всего на счету форварда девять голов в текущем чемпионате России.

Марков не попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Краснодаром". "Марков травмирован, но сроки восстановления пока неизвестны", - сообщили в пресс-службе.

Матч между "Динамо" и "Краснодаром" на "Арене-Химки" начнется в субботу в 16:30 мск.

 

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