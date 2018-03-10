"Салават Юлаев" вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с "Авангардом"

ТАСС, 10 марта. Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке со счетом 2:1 обыграл омский "Авангард" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился финский нападающий Йоонас Кемппайнен (9-я и 30-я минута). У "Авангарда" отличился Андре Петерссон (50). Шведский форвард "Салават Юлаева" Линус Умарк отдал голевую передачу и в девятом матче подряд набрал очки за результативность (5 шайб + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу уфимской команды. "Салават Юлаев" победил в первом и четвертом матчах, вторая и третья игры остались за "Авангардом".

Шестой матч будет сыгран в Омске 12 марта. Начало встречи - 16:00 мск.