Российский прыгун в воду Захаров завоевал бронзу на этапе Мировой серии в Пекине

ТАСС, 10 марта. Россиянин Илья Захаров стал третьим в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.

26-летний спортсмен в финале показал результат 509 баллов. Победу одержал китаец Се Сыи, набравший (550,50). Серебро завоевал его соотечественник Цао Юань (513,45).

Ранее Захаров в паре с Евгением Кузнецовым стал вторым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В смешанных соревнованиях на трехметровом трамплине россиянки Надежда Бажина и Никита Шлейхер заняли пятое место, победу одержали китайские спортсмены Ли Чжэн и Ван Хань.