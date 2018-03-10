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Российский прыгун в воду Захаров завоевал бронзу на этапе Мировой серии в Пекине

Спорт
10 марта, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Победу одержал китаец Се Сыи, набравший, серебро завоевал его соотечественник Цао Юань

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Илья Захаров

Илья Захаров

© EPA/JENS BUETTNER

ТАСС, 10 марта. Россиянин Илья Захаров стал третьим в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.

26-летний спортсмен в финале показал результат 509 баллов. Победу одержал китаец Се Сыи, набравший (550,50). Серебро завоевал его соотечественник Цао Юань (513,45).

Ранее Захаров в паре с Евгением Кузнецовым стал вторым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В смешанных соревнованиях на трехметровом трамплине россиянки Надежда Бажина и Никита Шлейхер заняли пятое место, победу одержали китайские спортсмены Ли Чжэн и Ван Хань.

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