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Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля

Спорт
10 марта, 17:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Комиссия РФПЛ, посетившая арену 7 марта, рекомендовала проводить игру при плотности травяного покрова 75-80%, хотя на день проверки его плотность составляла 15-20%

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) должна переносить матч между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" из-за не соответствующего требованиям поля. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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Встреча 22-го тура чемпионата России должна пройти в понедельник на стадионе "СКБ-Банк Арена", однако ранее портал Sport24 сообщил, что матч может быть перенесен в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния газона. Комиссия РФПЛ, посетившая арену 7 марта, рекомендовала проводить игру при плотности травяного покрова 75-80%, хотя на день проверки его плотность составляла 15-20%.

"В Екатеринбурге меня больше беспокоит состояние поля: оно не соответствует требованиям РФПЛ, предъявляемым к естественным газонам. Комиссия РФПЛ констатировала, что плотность травяного покрова составляет всего 15-20% при необходимых показателях в 75-80. РФПЛ должна срочно принимать решение, если мы играем в футбол, а не в другой вид спорта. А чтобы за пару-тройку дней выросла трава - это фантастика", - сказал Мещеряков.

"Или мы играем по закону, или по непонятным другим требованиям и причинам - в противном случае мы никогда не сделаем бизнес в футболе. Здесь нет неуважения к болельщикам "Урала" - неуважение к ним проявляет только менеджмент, ответственный за состояние газона. В моем понимании, РФПЛ должна принимать решение о переносе игры на поле, которое соответствует требованиям. Если газон в Екатеринбурге будет приведен в соответствие, то у меня претензий нет", - отметил глава совета директоров.

Ранее в пресс-службе "Урала" сообщили ТАСС, что клуб уже реализовал более 5 тыс. билетов, а газон стадиона находится в пригодном для игры в футбол состоянии.

Встреча запланирована на понедельник, начало - 17:00 мск.

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