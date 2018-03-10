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Президент "Урала": поле в Екатеринбурге готово, "Локомотив" просит потренироваться на нем

Спорт
10 марта, 17:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч "Урал" - "Локомотив" нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ

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МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Газон стадиона "СКБ-Банк Арена" в Екатеринбурге готов принимать матч чемпионата России по футболу между местным "Уралом" и московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч "Урал" - "Локомотив" нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ.

"Никаких опасений нет, все инспекторы будут смотреть поле. Мы отправили фотографии состояния газона президенту "Локомотива", у нас все хорошо, все готово. Они попросили завтра утром провести тренировку", - сказал Иванов.

Встреча 22-го тура чемпионата России должна пройти в понедельник на стадионе "СКБ-Банк Арена".

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