Шипулин извинился за результат сингл-микста на этапе Кубка мира в Финляндии

ТАСС, 10 марта. Российский биатлонист Антон Шипулин в эфире телеканала "Матч ТВ" принес извинения за неудовлетворительное выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

В субботу Шипулин в паре с Екатериной Юрловой-Перхт стал пятым в сингл-миксте, уступив победившим французам 16,1 секунды. Ранее Шипулин на этапе в Контиолахти принес сборной России первую победу в текущем сезоне, выиграв спринтерскую гонку.

"Печально и обидно, хочу извиниться перед всеми, кого подвел, - сказал Шипулин. - Я просил поставить Юрлову, сильнейший состав, мы направили на эстафету все силы, но не справились".

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье.