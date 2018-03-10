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Шипулин извинился за результат сингл-микста на этапе Кубка мира в Финляндии

Спорт
10 марта, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В субботу россиянин в паре с Екатериной Юрловой-Перхт стал пятым в сингл-миксте, уступив победившим французам 16,1 секунды

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ТАСС, 10 марта. Российский биатлонист Антон Шипулин в эфире телеканала "Матч ТВ" принес извинения за неудовлетворительное выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

В субботу Шипулин в паре с Екатериной Юрловой-Перхт стал пятым в сингл-миксте, уступив победившим французам 16,1 секунды. Ранее Шипулин на этапе в Контиолахти принес сборной России первую победу в текущем сезоне, выиграв спринтерскую гонку.

"Печально и обидно, хочу извиниться перед всеми, кого подвел, - сказал Шипулин. - Я просил поставить Юрлову, сильнейший состав, мы направили на эстафету все силы, но не справились".

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье.

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