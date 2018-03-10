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"Трактор" победил "Нефтехимик и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
10 марта, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В пятом матче серии "Трактор" на своей площадке победил клуб из Нижнекамска со счетом 4:3

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин (в центре)

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин (в центре)

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Челябинский "Трактор" победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Челябинске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Вишневский (11-я и 24-я минуты), Виталий Кравцов (22) и Юрий Петров (29). У гостей заброшенными шайбами отличились Олег Пиганович (17), Александр Брынцев (40) и Александр Сорокин (50).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Трактора", челябинский клуб стал первым участником 1/4 финала в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Соперник "Трактора" в следующей стадии турнира определится позднее.

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