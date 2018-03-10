Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе Кубка мира в Швейцарии

Спорт
10 марта, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В финальном заезде россиянка проиграла олимпийской чемпионке в этой дисциплине Эстер Ледецкой из Чехии, бронза у Ладины Йенни из Швейцарии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алена Заварзина

Алена Заварзина

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Россиянка Алена Заварзина завоевала серебро на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом. Соревнования проходят в швейцарской коммуне Скуоль.

В финальном заезде Заварзина проиграла олимпийской чемпионке в этой дисциплине Эстер Ледецкой из Чехии, бронза у Ладины Йенни из Швейцарии.

Россиянка Екатерина Хатомченкова выбыла на стадии 1/4 финала, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Милена Быкова - в 1/8 финала, Елизавета Салихова не смогла преодолеть квалификацию.

Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, также в активе спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе Заварзина находится на пятом месте.

Смотрите также

Сноубордисты Заварзина и Уайлд, скорее всего, пропустят этап КМ в Турции

Сноубордистка Заварзина рассказала, что сорвала голос во время хоккейного финала Олимпиады

Заварзина не вышла в финал ОИ в параллельном гигантском слаломе и поборется за бронзу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама