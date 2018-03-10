Организаторы Кубка Вызова попросят ФХР и КХЛ дать оценку поведения Коваленко на турнире

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивно-дисциплинарная комиссия Кубка Вызова среди любительских команд будет ходатайствовать перед Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) с просьбой дать оценку поведения нападающего команды "Газпромэкспорт" Андрея Коваленко во время матча турнира, в ходе которого игрок ударил главного судью Владислава Киселева. Об этом ТАСС рассказал руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги, под эгидой которой проводится турнир, Сергей Смирнов.

В пятницу в игре с клубом "Тигры" Коваленко, как сообщила газета "Спорт-Экспресс", после удаления до конца матча в третьем периоде, ударил главного арбитра встречи, который потом был госпитализирован с сотрясением мозга. Сам судья рассказал, что написал заявление в полицию.

"У арбитра реальное сотрясение мозга, самочувствие его не очень хорошее. Решение спортивно-дисциплинарной комиссии нашего турнира звучит следующим образом: бессрочно дисквалифицировать Андрея Коваленко в рамках турнира и ходатайствовать перед ФХР и КХЛ о том, чтобы они дали оценку прошедшему инциденту, - сказал Смирнов. - Мы считаем, что этот поступок должен быть осужден: если позволить себе бить арбитров, то с развитием хоккея в России можно заканчивать и в судейство больше никто не пойдет. У нас был огромный спад в 90-е, когда был беспредел на льду, а любительские команды "стрелки" забивали, после чего у нас никто в судейство вообще не шел".

"Поймите, что ударить судью - это ударить беззащитного человека. За тобой в команде 20 человек: ты в форме, экипировке, с клюшкой, а перед тобой безоружный человек, за которым никого нет. Ударить судью - это все равно что ударить ребенка, и это поступок, возмутительный до безобразия. У хоккейной общественности мнение об этом однозначное - я в течение половины суток после произошедшего получил около тысячи звонков, и у всех однозначная оценка этого события", - добавил Смирнов.

Решение о бессрочной дисквалификации Коваленко на Кубке Вызова было принято руководителями всех команд-участниц турнира, сообщил руководитель лиги. "Понятно, что если пройдет какое-то время, человек осознает свой поступок, и команда будет за него ходатайствовать, то можно будет вернуться к пересмотру этого решения, но пока никакого раскаяния не видно. Эти разговоры о том, что я его не бил, а только ткнул... Там был реальный нокаутирующий удар в челюсть - даже публика, которая присутствовала на матче, была в шоке", - сказал Смирнов.

Коваленко является олимпийским чемпионом (1992) и серебряным призером Игр (1998), серебряным призером чемпионата мира - 2002, двукратным чемпионом России (2002, 2003). В настоящее время он возглавляет профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги.