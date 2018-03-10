Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 10 марта. Россиянин Максим Вылегжанин завоевал бронзу в масс-старте на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене.

35-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту 49,2 секунды. Победителем стал швейцарец Дарио Колонья (2:01.48,1), который по фотофинишу опередил норвежца Мартина Сундбю, ставшего серебряным призером.

Россиянин Денис Спицов занял пятое место (отставание 4,4 секунды), Александр Бессмертных - 22-е (+1.56,3), Алексей Червоткин - 25-е (+3.26,6), Иван Якимушкин - 30-е (+4.13,7).

В предыдущий раз Вылегжанин поднимался на подиум этапа Кубка мира в феврале 2016 года, став победителем гонки на 10 км классическим стилем.

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил спортсмена от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, Вылегжанин также был лишен всех медалей, завоеванных на Играх в Сочи. Однако в феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию спортсмена, оставив в силе результаты Олимпиады-2014.