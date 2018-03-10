Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии

Спорт
10 марта, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Победителем стал швейцарец Дарио Колонья, который по фотофинишу опередил норвежца Мартина Сундбю, ставшего серебряным призером

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Вылегжанин

Максим Вылегжанин

© EPA-EFE/MARKKU OJALA

ТАСС, 10 марта. Россиянин Максим Вылегжанин завоевал бронзу в масс-старте на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене.

Смотрите также

Лыжники Большунов и Непряева пропустят марафоны на этапе Кубка мира в Холменколлене

Российский лыжник Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

ФЛГР: Всероссийские соревнования для недопущенных на ОИ лыжников прошли на высоком уровне

35-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту 49,2 секунды. Победителем стал швейцарец Дарио Колонья (2:01.48,1), который по фотофинишу опередил норвежца Мартина Сундбю, ставшего серебряным призером.

Россиянин Денис Спицов занял пятое место (отставание 4,4 секунды), Александр Бессмертных - 22-е (+1.56,3), Алексей Червоткин - 25-е (+3.26,6), Иван Якимушкин - 30-е (+4.13,7).

В предыдущий раз Вылегжанин поднимался на подиум этапа Кубка мира в феврале 2016 года, став победителем гонки на 10 км классическим стилем.

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил спортсмена от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, Вылегжанин также был лишен всех медалей, завоеванных на Играх в Сочи. Однако в феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию спортсмена, оставив в силе результаты Олимпиады-2014.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама