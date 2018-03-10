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"Ак Барс" победил "Амур" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
10 марта, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В пятом матче серии до четырех побед казанский клуб выиграл со счетом 2:1

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Хоккеисты "Ак Барса"

Хоккеисты "Ак Барса"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (1-я минута) и Роб Клинкхаммер (54), у "Амура" отличился "Павел Дедунов (13), который набрал очки за результативность впервые за 19 матчей.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ак Барса". Казанский клуб стал вторым участником 1/4 финала в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ от Восточной конференции, ранее в четвертьфинал вышел челябинский "Трактор", обыгравший со счетом 4-1 нижнекамский "Нефтехимик".

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