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Шатов: "Краснодар" должен был побеждать "Динамо" в матче РФПЛ

Спорт
10 марта, 19:23 UTC+3 ХИМКИ область/ 10, марта. /ТАСС

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась вничью со счетом 0:0

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Олег Шатов

Олег Шатов

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" в матче чемпионата России должен был обыгрывать московское ""Динамо", но в итоге потерял два очка. Об этом журналистам заявил полузащитник кубанского клуба Олег Шатов.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась вничью со счетом 0:0.

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"Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата России

"Жаль, что не удалось взять три очка, но ничего страшного не произошло, будем двигаться дальше. Чувствую себя комфортно на своей нынешней позиции чуть ближе к центру. Главное - приносить пользу команде. Если сегодня не выиграли, значит, я не показал свой лучший футбол, для "Краснодара" это потеря двух очков", - сказал Шатов.

"Физическая форма у меня нормальная, если хватило на все 90 минут, но хотелось бы лучшего, буду стремиться. Есть тренировочный процесс, есть игры, через которые будем набирать форму. Надеюсь, к самым важным матчам сезона подойдем в оптимальной физической готовности", - отметил полузащитник.

После этого матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Динамо" располагается на 12-й строчке с 24 очками.

"Краснодар" имел более опасные моменты"

В свою очередь, вратарь кубанского клуба Андрей Синицын отметил, что футболисты "Краснодара" имели более опасные моменты в матче.

"У нас моменты были немного опаснее, попали в штангу, но в целом игра была равная, в основном проходила в центре поля и без ярких опасных моментов. У "Динамо" была насыщенная оборона и наши комбинационные действия возле ворот было осуществлять тяжелее, хотели разыграть до верного. Плюс погода холодная, не совсем удобно было", - сказал Синицын.

"Динамо" изначально было настроено на активную игру в прессинг, поэтому в первые 60 минут нам было тяжело создавать моменты в таких условиях. Но в целом мы создали на один-два момента больше. В последние 30 минут "Динамо", наверное, подсело функционально, невозможно играть так всю игру в таком ритме", - отметил вратарь.

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