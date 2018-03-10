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Гранквист: погода помещала "Краснодару" показать свой лучший футбол против "Динамо"

Спорт
10 марта, 19:47 UTC+3 ХИМКИ область/ 10, марта. /ТАСС

Матч 22-го тура чемпионата России между командами, прошедший на "Арене-Химки" завершился со счетом 0:0

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ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Плохие погодные условия не позволили футболистам "Краснодара" показать лучшую игру и одержать победу в гостевом матче с "Динамо". Такое мнение ТАСС выразил капитан краснодарцев шведский защитник Андреас Гранквист.

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Матч 22-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Краснодаром", прошедший на "Арене-Химки" завершился со счетом 0:0.

"Была сложная для нас игра, поле было тяжелое, покрытое снегом. Мы пытались показать свой лучший футбол и создавать моменты. Во втором тайме мы сыграли получше, чем в первом, создали два хороших момента, но не смогли их реализовать. Результат для нас нельзя назвать хорошим, мы ехали за победой, но погодные условия помешали создать нам большее количество моментов и показать свою лучшую игру", - сказал Гранквист.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, имея в своем активе 40 очков. В следующем матче 17 марта краснодарцы примут "Уфу.

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