Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко считает, что обсуждение инцидента на матче Кубка Вызова в рамках Объединенной корпоративной хоккейной лиги, в котором он ударил главного судью Владислава Киселева, является спланированной акцией и желанием очернить его. Такое мнение он высказал ТАСС.

Инцидент случился в пятницу после того, как Коваленко получил дисциплинарный штраф до конца игры, сообщает газета "Спорт-Экспресс". Руководитель лиги Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова, и что лига попросила Федерацию хоккея России и Континентальную хоккейную лигу дать оценку этой ситуации. Комментарием самого Киселева ТАСС пока не располагает.

"Мы говорили с парнями в раздевалке - они тоже согласны, что если бы это был хоккеист с какой-то другой должностью, то ничего бы не случилось. Не разобравшись, люди начали писать о том, чего не было, - сказал Коваленко. - Представитель федерации Яков Деев рассказывал сначала полицейским, что я избил судью клюшкой, а потом, когда смотрели видео, его спросили, где здесь удар клюшкой, и он сразу замолчал. У них была специально спланированная акция меня очернить".

"Я готов ответить за то, что не сдержал свои эмоции, и я это признаю. Но что касается остального, что мне приписывают, то пусть они тогда ответят за то, что дают лжесвидетельские показания", - добавил он.

Коваленко рассказал, что был готов принести судье извинения. "Сегодня его в ледовом дворце не было, а его контактов у меня нет. Мне сказали, что он улетел к себе домой. Хоккейная жизнь у нас такая, что мы в любом случае где-нибудь пересечемся, и я обязательно подойду, протяну руку и скажу, что был не прав", - подчеркнул он.

По мнению Коваленко, матчи с участием ветеранов, как и среди профессионалов, должны судить два главных арбитра. "Если все думают, что вот ветераны приехали пообниматься, поцеловаться, поиграть в хоккей и получить удовольствие, то они ошибаются. Этот турнир давно превратился в коммерческий, где каждый ветеран играет за премиальные выплаты, и эти выплаты зависят от того, какое место он займет. Поэтому на площадке кипят страсти, поверьте мне, похлеще, чем в КХЛ, а судей уровня этой лиги туда не приглашают", - отметил глава профсоюза.