КХЛ: правоохранительные органы должны дать оценку эпизоду с участием Коваленко

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Правовую оценку эпизоду матча любительских команд с участием главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрея Коваленко должны дать правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В матче Кубка Вызова с участием любительских команд "Газпромэкспорт" и "Тигры", который прошел 9 марта, Коваленко, как сообщает "Спорт-Экспресс", после вынесения ему дисциплинарного штрафа до конца игры ударил главного арбитра матча Владислава Киселева.

"Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо. КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы", - говорится в сообщении.

Руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги, которая проводит турнир, Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова. Он также сказал, что лига попросила Федерацию хоккея России и КХЛ дать оценку этой ситуации.