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КХЛ: правоохранительные органы должны дать оценку эпизоду с участием Коваленко

Спорт
10 марта, 20:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В матче Кубка Вызова с участием любительских команд "Газпромэкспорт" и "Тигры", Коваленко после вынесения ему дисциплинарного штрафа до конца игры ударил главного арбитра матча Владислава Киселева

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МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Правовую оценку эпизоду матча любительских команд с участием главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрея Коваленко должны дать правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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В матче Кубка Вызова с участием любительских команд "Газпромэкспорт" и "Тигры", который прошел 9 марта, Коваленко, как сообщает "Спорт-Экспресс", после вынесения ему дисциплинарного штрафа до конца игры ударил главного арбитра матча Владислава Киселева.

"Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо. КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы", - говорится в сообщении.

Руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги, которая проводит турнир, Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова. Он также сказал, что лига попросила Федерацию хоккея России и КХЛ дать оценку этой ситуации.

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